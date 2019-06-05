Отбила всё желание? Дима Билан из-за младшей сестры может не иметь детей

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Певец рассказал, что воспитывал Анну с пеленок, видимо, повторения такого опыта он больше не хочет.

Популярный российский певец Дима Билан не любит раскрывать подробности личной жизни, это относится не только к возлюбленным, но и к семье. Тем не менее, певец в своем микроблоге опубликовал совместный снимок с младшей сестрой Анной, который подписал: «А ведь я помню тебя от рождения, и как на голове твоё темечко дышало! Я уже молчу, что в 14 моих лет я познал всю родительскую составляющую, потому как бегал за продуктами для многодетной семьи!!! Боже, спасибо тебе за эти знания!!!».

Анна мечтает пойти по стопам своего известного брата, который ее всячески поддерживает и помогает. Она является активным пользователем Instagram, уже успела записать несколько песен и даже снять видеоролик. Много раз в своих интервью Билан рассказывал, что их с сестрой связывают очень теплые отношения. Однако, именно из-за младшей сестры певец может не иметь детей. По словам исполнителя, с самого рождения Ани он присматривал за ней и заботился. Возможно, воспитание сестры сильно повлияло на певца и оно попросту отбило всё желание иметь собственных детей.

Стоит отметить, что по словам старшей сестры музыканта Елены, семья уговаривает артиста остепениться, жениться и завести детей. Но певец уверяет, что его полностью устраивает холостяцкая жизнь.