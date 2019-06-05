Карма настигла: Следом за родителями Шурыгиной девушку бросит ее муж

Сегодня, 13:00

Некогда прославившаяся на всю страну своей скандальной историей об изнасиловании Шурыгина, рискует остаться одна.

История об изнасиловании Дианы Шурыгиной уже успела всем изрядно надоесть. Однако, с недавних пор в ней появился неожиданный поворот. Дело в том, что семья Дианы распадается буквально на глазах. Первыми развелись ее родители. Стало известно, что своего супруга Алексея Наталья Шурыгина бросила ради молодого бизнесмена Игоря Лепехина. Пару уже замечали вместе, мило обнимающимися и хорошо проводящими время. Оказалось, что все истории о чистой любви, рассказываемые женщиной на протяжении нескольких эфиров в гостях у Андрея Малахова, были не более чем лапшой.

Изучив все, что касается самой Шурыгиной, становится понятно, что ее может ждать тот же исход, что и родителей, с одной лишь оговоркой на то, что ее может бросить муж. Диана неоднократно рассказывала о том, что искренне не понимает, почему ее мужчина терпит все ее капризы. Также она добавляла, что с ним они совершенно разные люди. Учитывая «открытые нравы» Шурыгиной, не стоит исключать, что в один день нервы у ее супруга все же сдадут.

На данный момент все происходящее в семье Шурыгиной больше походит на то, что их настигает карма за весь тот «ад», который они устроили на телевидении. Однако, это лишь одна часть проделанной ими работы. Не следует забывать, что по их вине за решетку отправился Сергей Семенов, которого и обвинили в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Вероятно, семья Шурыгиной искренне думала, что сможет безнаказанно жить с таким грузом. Теперь же судьба мстит им, хоть и своеобразным образом.