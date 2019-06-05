Виной ЕГЭ. Володину могут уволить с «Первого канала»

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Астролог шоу «Давай поженимся» совсем перестала думать о своей работе. Теперь ее волнует лишь будущее дочери.

Дочь Василисы Володиной Виктория 29 мая с другими старшеклассниками сдавала первый ЕГЭ. Ведущий астролог Первого канала настолько перенервничала из-за дочери, что совершенно забыла о своих обязанностях на рабочем месте.

«Я нервничала, волновалась и думала о ребенке, а не о том, как поженить героев», – рассказала Василиса Володина на своей странице в Instagram. Ее тут же поспешили поддержать родители детей, которые также сдают экзамены. «Вы же астролог, всё знаете, чего волноваться-то?» – решили поднять настроение телеведущей с помощью шуток комментаторы.

Несмотря на переживания, Володина отвела программу, а зрители ничего не заподозрили. Однако, есть опасения, что из-за халатного отношения, астролог может лишиться удобного места на Первом канале.