«Кто замуж такую возьмет?» Фото Виктории Бони без обработки вызвало отвращение у фанатов

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Заплывшее лицо, еле открытые глаза и отсутствие мимики из-за ботокса – такой точно не привыкли видеть подписчики знаменитую телеведущую.

39-летняя Виктория Боня ни разу не была в официальном браке. Все, что известно о личной жизни женщины – она состояла в отношениях с миллионером порядка 7-и лет и родила от него дочь.

Внешний вид телеведущей в ее Instagram порядком отличается от того снимка, что недавно опубликовал Telegram-канал YOBAJUR. На нем женщина предстала перед фанатами, в мягко говоря, неудачном свете. Без фильтров и обработки лицо Бони выглядело совершенно непривлекательным – из-за возможного переизбытка уколов ботокса женщина практически не демонстрирует эмоции. Опухшее и безобразное лицо без обработки и фильтров вызвало отвращение у фанатов.

В своем Instagram Виктория демонстрирует подписчикам только лучшее – рекламные посты, отфотошопленное лицо и идеальное лицо и фигура без изъяна. Опубликованный снимок разрушил эти мифы в пух и прах, уверены фанаты.

Стоит отметить, что Виктория привыкла жить в роскоши, встречаясь только с миллионерами. Фанаты и на этот счет решили сострить: «Кто замуж такую возьмет?»