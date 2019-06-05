«Развели» на 12500 руб. Клиентка салона Решетовой пожаловалась на денежные махинации

Сегодня, 15:00

Наивная женщина «влетела в копеечку» после похода в пресловутое заведение.

Сейчас Анастасия Решетова практически не занимается модельной деятельностью, а все свое время уделяет собственному бизнесу – столичному салону красоты. Девушка практически живет на работе и постоянно рассказывает подписчикам о новых услугах и проводимых акциях. Большое количество фанатов в социальных сетях позволило быстро «раскрутить» свое дело, и теперь в салоне очередь за несколько недель вперед.

Между тем, по словам посетителей, в салоне не все так гладко. Некоторые женщины жаловались на низкое качество предоставляемых услуг, а еще одна клиентка и вовсе рассказала о денежных махинациях.

По ее словам, она записалась на сложное окрашивание. Изначальная стоимость – 11 000 рублей. Каково же было удивление женщины, когда в чеке она увидела сумму, в несколько раз превышающую изначальную.

Получается, клиентку «развели» н 12 500 рублей. Возможно, все это было сделано специально. После процедуры посетительница уже не может отказаться от оплаты, поэтому вынуждена отдать деньги, даже если ранее оговаривалась другая сумма.

Что ж, в салоне Анастасии Решетовой не самые демократичные цены. Видимо, девушка «крутится» как может, лишь бы извлечь большую выгоду из людей.