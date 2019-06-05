По госзаказу? Малышева «очерняет» импортные лекарства за деньги правительства

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Зрители уверены в этом, отмечая, сомнительные факты «неэффективности» жизненно необходимого средства.

Бессменная ведущая программы «Жить Здорово!» продолжает говорить о лже-лечебных препаратах. На этот раз Елена начала говорить о церебролизине, который входит в список жизненно необходимых лекарств для больных с различными неврологическими заболеваниями.

По словам ведущей, он бесполезен из-за недостатка данных в практике терапии данным препаратом. Однако его безопасность при применении доказано многими врачами. Стоит отметить, что его применяют в 45 странах.

Почему же о «неэффективности» препарата не сообщили прямо в правительстве и не убрали его из списка жизненно необходимых средств, если все факты на лицо? Можно предположить, что причина этому из-за контракта с компанией EVER Neuro Pharma, поэтому власти обратились к народу через «Главного медика страны» - Елену Малышеву, пытаясь скрыть свою причастность.

Однако это показано на главном телеканале страны, что не может пройти мимо глаз руководителей. Потому люди начали сомневаться в искренности намерений ведущей, в поисках тайной выгоды.

Препарат производится с начала 1970-х годов, является главным продуктом австрийской фармацевтической компании EVER Neuro Pharma, который стоит в аптеках от 1200 рублей за 10мг. Многие пользователи под видео Малышевой негодуют, почему Российские власти тогда не отменят его продажу в стране, ведь это похоже на явную антирекламу по госзаказу за деньги правительства - уверена публика.

Выгода правительства с этого более чем очевидна, по мнению фанатов. Малышева «очерняет» импортные лекарства ради привлечения внимания общественности к медикаментам российского производства, что приведёт к большему доходу правительства. Также рост производительности фармацевтических компаний, что будет способствовать меньшим тратам на госзакупки лекарств.