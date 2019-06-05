Где Шнур? Публика осталась недовольна началом прощального тура Ленинграда

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«Когда наши звезды начнут думать о своей публике?» – задались вопросом фанаты.

Четвертого июня в Калининграде состоялось открытие прощального тура группы под руководством Сергея Шнурова. Еще в марте 2019 года музыкант объявил, что стадионный тур для «Ленинграда» станет последним.

В сети Instagram появилась масса комментариев с благодарностью за превосходно проведенный концерт. Тем не менее, многие пользователи поделились недовольствами, касающимися организации.

Фанаты злятся, что артисты совершенно не думают о людях, любящих творчество группы. «Все отлично! Но, Серега... почему заставляешь зрителей ждать. В такой духоте. Нельзя начать по расписанию?» – озвучил мнение многих один из поклонников. В целом, публика осталась в восторге от первого прощального концерта, хотя многие заострили внимание на отсутствие у исполнителей такой черты как пунктуальность. «Отличный звук, экраны, организация (за исключением задержки в 1 час и барабанщиков)», – прокомментировал ситуацию пользователь.