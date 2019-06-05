«Хочу прибить как комара»: Тодоренко терпит Топалова из-за страха одиночества

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Регина рассказала, что сдерживается, чтобы не убить мужа, потому что не хочет в тюрьму.

Отношения телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова с самого начала развивались достаточно стремительно. Регина и Влад вместе всего год, а за это время они уже успели пожениться и родить сына.

Не так давно Регина поделилась с поклонниками новой фотографией в своем Instagram-аккаунте. На фотографии девушка позировала вместе с мужем Владом Топаловым. В подписи к снимку телеведущая написала не совсем лестные высказывания, касающиеся Влада. «Хочу прибить своего мужа как комара», – написала Тодоренко. Также девушка рассказала, что терпит Влада из-за страха одиночества и нежелания садиться в тюрьму. Возможно, любовная лодка Влада и Регины разбилась о быт, и им действительно приходится терпеть друг друга.

Уже не раз темой для обсуждения становился быт молодоженов. Топалов рассказывал поклонникам, что ему часто приходится просыпаться из-за ребенка ночью, намекал на нечистоплотность жены. Совсем недавно на фотографию Регины в купальнике Влад ответил: «Не нравится голая жена». Вероятно, влюбленные поторопились с созданием семьи и теперь их связывает привязанность и ребенок.