По ДНК - отец, по жизни - никто: Богомолов тайно усыновил сына Виторгана – сеть

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Константин взял на себя ответственность за «чужого» ребёнка и заменил Платону Максима, считают фанаты.

Совсем недавно известная телеведущая Ксения Собчак и российский актер Максим Виторган заявили о своем расставании. Спустя немного времени Собчак стала все чаще появляться на публике и мероприятиях в компании режиссера Константина Богомолова, который, похоже и был главной причиной распада семьи. Позже пара и вовсе перестала скрывать свою влюбленность в друг друга.

Ранее Собчак заявляла, что делить ребёнка с бывшим супругом, они не собираются, а Максим будет участвовать в его воспитании и жизни. Однако вот поклонники замечают, что Виторган практически не так много проводит времени с наследником.

Громкие слухи, скандалы, «измены», «алкоголизм» Максима - Ксения могла просто запретить экс-супругу видеться так часто с Платоном.

В сети уверены, что Богомолов тайно усыновил ребёнка Виторгана. Как известно, сыну нужен отец, потому Ксения и могла подтолкнуть нового избранника взять ответственность за своего малыша, так как Виторган, похоже, не справляется.

По ДНК – отец, по жизни – никто. Многие не раз говорили, что Максим не проявляет никаких чувств к наследнику, не дает должного воспитания и развития, а его «гулянки» хорошему не научат.

Также недавно, рассматривая подарки и букеты в честь 8 марта, ведущая заявила, что подарок получила от «папы Максима», однако, это, вероятно, говорит о том, что кроме «папы Виторгана» у наследника есть еще и «папа Богомолов». Неспроста же Собчак уточняет своего поздравителя.

Кроме того, сам и Богомолов мог решится на такой шаг, ведь они с Ксенией уже довольно давно вместе, они познакомили своих детей, совместно проводят отдых, возможно, что и живут под одной крышей, потому он и мог официально стать отцом Платона.

Однако пока сама Ксюша и Константин не отвечают на подобные предположения, может, стараются не устраивать в сети очередной скандал, в центре которого может оказаться ребёнок.