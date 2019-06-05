Собчак поможет? Малахов отомстит Галкину за публичное разоблачение

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Так считают фанаты. Они уверены, что упавшие после скандала рейтинги, унижение Андрея перед подписчиками, а также его задетое самолюбие, подтолкнут телеведущего к враждебным действиям в сторону Максима.

Очередной скандал назрел между двумя известными телеведущими. Андреем Малаховым и Максимом Галкиным. Конфликт произошел из-за того, что в журнале, звездным редактором которого является Малахов опубликовал заведомо ложную информацию о семье Аллы Борисовны и Максима Галкина. Речь шла о покупке звездным семейством дорогостоящей недвижимости на Кипре.

Телеведущего крайне раздосадовал тот факт, что Малахов, зная, что информация неправдива, предпочел «хайпануть» на его семье.

Не могла вмешаться в разговор и Ксения Собчак, которая как обычно постаралась «засунуть нос» в чужие дела. Однако сделать ей этого не удалось, потому как Максим сразу поставил ее на место.

Стоит ожидать, что Малахов отомстит Галкину, ведь после публичного разоблачения рейтинги Малахова могут резко упасть, что не слабо «ударит по карману» телеведущего, из-за чего он будет в ярости.

По мнению фанатов, помочь ему в этом непростом деле может Собчак. Она вполне согласилась бы на подобный исход, ведь всем известно то, насколько напряженные отношения у нее с Галкиным. На протяжении уже нескольких лет они периодически вступают в склоки, причем в большинстве случаев они имеют крайне шаткую почву.

Таким образом, можно посоветовать Максиму ожидать ответного удара со стороны своих звездных коллег. Особенно учитывая недавнюю ссору Андрея и Максима, когда Галкин намеренно зацепил коллегу в связи с его уходом с «Первого канала».

Тогда мужчина промолчал, но сейчас стало очевидно то, что Малахов обид не прощает. Вполне вероятно, что телеведущий просто вынашивает план мести, каким образом отомстить нерадивому коллеге-телеведущему.