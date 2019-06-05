Диагноз поставит врач. «Первый канал» довел Сябитову до нервного расстройства

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Сваха поделилась переживаниями по поводу двух лет без отпуска – тяжелый график съемок на телевидении привел ее «к двери» психолога.

Роза Сябитова – знаменитая сваха России, которую знает зритель по программе «Давай поженимся!» на «Первом канале». Недавно в своем Instagram женина поделилась новым снимком, к которому добавила «душераздирающую» историю о том, как она устала. Сябитова пожаловалась на рассеянность и утрату способности сосредотачиваться и заявила о необходимости обратиться к психологу.

Судя по всему, «Первый канал» довел Розу до нервного расстройства. Сябитова была вынуждена несколько лет подряд трудиться на телевидении без отпуска и в связи с этим «заработала» себе психологические проблемы. Жесткий график съемок, вероятно, значительно поспособствовал этому. Трудно предположить, по каким причинам руководство канала не давало телеведущей отдохнуть на заслуженном и положенном по закону отпуске.

Можно предположить, что «тягостная работа» отложила след в психике Сябитовой и теперь она вынуждена отправляться на курс психологической реабилитации. Более точный диагноз на приеме Розе поставит врач.