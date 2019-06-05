«Дом-2» выдохнул: Бородина «спалила» уход Бузовой с проекта

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В этом уверены подписчики, учитывая слова Ксении о «бывшей сослуживицы» и отсутствие Ольги на общих мероприятиях.

У певицы есть множество проектов за периметром знаменитой телестройки «Дом-2», которым она отдаёт все свои силы. Отвечая на вопрос подписчиков, Бородина заявила, что Бузова не позвала на собственную презентацию никого из своих коллег по «Дом-2», кроме одной бывшей сослуживицы.

Фанаты восприняли слова Ксении так, что ведущая «спалила» уход Ольги с «Дом-2», ведь Ольга раньше часто приходила на общие мероприятия и хорошо общалась со своими коллегами по проекту. Недавно по сети разлетелась новость о новом романтичном проекте на ТНТ с Бузовой и Батрутдиновым. Нельзя отрицать, что участие в ещё одном шоу певица могла бы не выдержать из-за столь нагруженного графика.

Бузова не высыпается, по её словам, из-за частых концертов и съёмок. Многие фанаты Ольги очень обеспокоены за её здоровье. Также стоит отметить, что руководство «Дом-2» могло само выгнать певицу с насиженного места ведущей из-за частой критики зрителей, которые отказываются смотреть проект по причине неграмотности «Девочки из народа». После её ухода проект выдохнул, надеясь на поднятие рейтингов.

«Бесит Бузова. Опять в пабликах первая новость про нее. Бесит ее вечная фраза, в качестве оправдания: «Я девочка из народа». Многие говорили, что ведущая из нее никакая. Причем не один, не два, не триста человек это утверждает, а многие», - пишут пользователи в сети, обращая своё внимание на безграмотность певицы.