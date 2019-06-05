Бывший – на ДР не пребывший. Аршавин испортил Барановской праздник

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34-летие могло быть веселым, если бы экс-любимый не проигнорировал телезвезду.

Недавно Юлия Барановская отметила 34-летие и с радостью похвасталась букетами и подарками от приглашенных на праздник. По ее словам, гостям удалось хоть немного ее развеселить, ведь в последнее время она была не в очень хорошем настроении. От чего же у телезвезды появилась депрессия? В одной из наиболее вероятных причин фигурирует, «на удивление», Андрей Аршавин. В последнее время Юлия подозрительно проявляет к нему интерес, и, похоже, это она организовала долгожданную встречу дочки Яны с отцом.

Судя по всему, никакие «прозрачные» намеки не помогают обрести желанное счастье, и отношения с футболистом «не клеятся». А тут еще день рождения, который Аршавин ей буквально испортил. Футболист не поздравил свою экс-возлюбленную с праздником и даже как будто специально исчез на несколько дней из социальной сети Instagram.

Бывший – на ДР не пребывший, или как Аршавин в очередной раз не оправдал ожидания. Многие факты подтверждают, что Юлия все еще надеется на воссоединение семьи, хотя бы ради детей. Но пока попытки тщетны, и она продолжает хранить молчание.