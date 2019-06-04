Жизнь под угрозой? Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб

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Российские СМИ массово стали сообщать, что продюсера экстренно госпитализировали.

На одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что российский популярный продюсер Бари Алибасов попал в больницу и сейчас находится под пристальным наблюдением медиков. Согласно поступившей информации, Алибасов по собственной неосторожности случайно залпом выпил жидкость для прочистки труб, которая находилась в стакане на столе. В результате, у мужчины возникли сильные ожоги внутренних органов, включая ожог пищевода. Однако сейчас уже медики смело говорят о том, что жизнь Бари не находится по угрозой.

Токсикологи проинформировали, что уже в скором времени знаменитый продюсер сможет вернуться домой. Более того, кто оставил стакан с химической жидкостью на столе пока не известно. Сам Алибасов говорит, что перепутал «Крота» с обычной питьевой водой.