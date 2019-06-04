Балерина и собака. «Брошенка» Волочкова стала посвящать свои шпагаты новому «персонажу»

Сегодня, 23:00

Жених мог запросто бросить приму на пенсии, узнав о её странном отношении к животным.

Подписчики Анастасии Волочковой, знаменитой примы, когда увидели новую публикацию звезды, очевидно, были удивлены такими «тесными» отношениями балерины с животными. Обозвав гастрольную собаку Марсу «ещё одним персонажем спектакля», который прима готовит уже на протяжении нескольких дней, видимо, даже друг человека не ожидала, что звезды вытворит в следующий момент.

Начиналось всё мирно: Волочкова стала гладить собаку, потом Марса попыталась облизать звезду, на что прима стала странно визжать. Потом вовсе упав на пол, Анастасия раскинула шпагат, который обнюхала любознательная собака. Вероятно, звезда стала посвящать свои шпагаты «новому» персонажу, совсем забыв о «любви» к своему тайному любовнику.

Конечно, после того, как звезда и собака пообнимались, Волочкова довольная опубликовала видео. Вероятно, сама балерина вовсе не ожидала, что кому-то такое может показаться крайне постыдным. «Брошенка» звезда, тем не менее, не жалеет о том, что «сотворила», ведь видео так и осталось в ленте примы, несмотря на то, что после такого Анастасию её жених может смело бросить.