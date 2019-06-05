«На цепи» у Тимати. Решетова вычеркнула друзей из жизни ради богатого жениха

Сегодня, 10:30

Гордая, как волчица – модель не видит смысла тратить время на «каких-то» подружек.

Наверное, нет ни одного человека, который бы не знал, что Тимати уже давно не холостяк. Некоторое время назад он съехался со своей избранницей Анастасией Решетовой, но дальше сожительства дело почему-то не доходит. Совместная жизнь – новый этап в отношениях, но, похоже, модель находится в совсем невыгодном положении. Мало того, что она практически время находится на работе в своем салоне красоты, так еще недавно заявила, что вычеркнула практически всех друзей из жизни. Не исключено, что сделала она это не по собственному желанию, а «добровольно-принудительно» по настоянию Тимати. Собственник-Юнусов может следить за каждым шагом своей девушки, а та покорно выполнять все требования, лишь бы не лишиться светлого и безбедного будущего в его лице.

Судя по словам Решетовой, она легко могла оказаться «на цепи» у Тимати. Ради богатого жениха можно и не такое потерпеть. Это объясняет, почему она оставила себе котенка и постоянно наведывается на работу, лишь бы поговорить хоть с кем-нибудь. И, еще, как же подружка Наталья Рудова? Пару недель назад они были «не разлей вода», а сейчас и вовсе перестали вспоминать друг о друге. Возможно, флирт актрисы с Тимати разорвал и без того некрепкие дружеские связи.