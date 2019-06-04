Порочат имя ведущей. Гузеева может покинуть «Первый канал» из-за жениха-фрика

Сегодня, 21:00

Олеся Малибу, Кирилл Тёрешин, а теперь и «известный» блогер Олег Монгол довели Ларису до особой молитвы.

Зрители традиционного шоу «Давай поженимся» на «Первом канале» были шокированы недавней историей невесты и трёх интересных женихов, которую не поскупились разделить на два полноценных выпуска. Именно из-за такого странного подбора людей Гузеева может с лёгкостью покинуть «Первый канал», который из раза в раз подставляет ведущую и порочит её имя.

В скандальном выпуске снова столкнулись лбами фриковатые личности, которые пришли найти себе вторую половинку, или же попиарится на главном канале страны. На этот раз Гузеева не начала ни с кем ругаться, звезда шоу просто перекрестилась на, казалось бы, обычном подарке жениха.

Блогер Олег Монгол, которого в Сети многие высмеивают, решил станцевать странные телодвижения, которые явно испугали Ларису. Ведущая со страхом в глазах перекрестилась и, вероятно, пожалела о том, что она ведёт передачу, где почти каждый второй это жених-фрик.

Такой расклад, очевидно, не радует Ларису, ведь актриса была воспитана не на таких ценностях. К слову сказать, друзьями жениха-фрика стали Безумный Паша и Дикая Иришка.