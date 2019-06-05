Вдовец-удалец: Шепелев с помощью новых женщин может заставлять сына забыть маму

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Ведущий будто бы топчет память о Фриске, постепенно уходя во «все тяжкие» с новыми любовницами и, по слухам, со спиртным

Траур Дмитрия Шепелева по умершей гражданской жене Жанне Фриске, которого он придерживался на протяжении почти двух лет, закончился, по всей видимости, с размахом. За относительно недолгий срок СМИ уже приписывают ведущему роман с Екатериной Тулуповой, а также с коллегой Василисой Фроловой. Последней он и вовсе со сцены предлагал завести совместных детей.

Не стоит забывать, что почти на всех мероприятиях, вместе с Шепелевым присутствует его сын. Себя ведущий позиционирует, как примерного отца, потому не оставляет малыша без присмотра. Мальчик видит, как сильно изменился его отец, что явно оказывает на него влияние. Сейчас же все выглядит таким образом, будто Шепелев с помощью новых женщин может заставлять сына забыть умершую от рака маму.

Естественно, его как отца можно понять. Такая серьезная травма, как смерть матери, оказала на Платона неизгладимое впечатление. Учитывая то, что ребенок пока еще находится в несознательном возрасте, Шепелев, вероятно, захотел этим воспользоваться, дабы с помощью новых женщин заставить мальчика забывать, что с его мамой когда-то произошла такая трагедия. Уже сейчас он публикует в своих соцсетях доказательства того, что начал «баловаться» алкоголем, потому все указывает на то, что дорожку себе Шепелев, как вдовец-удалец, выбирает весьма скользкую.

Доподлинно до сих пор неизвестно, какие отношения связывают Шепелева с Екатериной Тулуповой, да и с Фроловой все до конца непонятно. Тем не менее, видно вероятное стремление убить одним выстрелом двух зайцев: помочь подрастающему сыну легче преодолеть смерть матери и заодно провести время в компании незамужних красавиц.