Шепелев может выдыхать! «Русфонд» рассказал, куда ушли деньги с пожертвований для Фриске

Сегодня, 18:05

Как оказалось, Дмитрий не проводил никаких афер с финансами, о которых его подозревал Владимир Фриске.

Несколько лет назад после того, как популярная певица Жанна Фриске ушла из жизни, россияне стали спрашивать – куда ушли деньги с пожертвований для лечения артистки, которые так и не успели потратить на её лечение? Тогда и началась «война» между возлюбленным певицы Дмитрием Шепелевым и её отцом Владимиром Фриске. Второй, кстати, имел подозрения, что именно телеведущий мог забрать себе деньги. Однако теперь Шепелев может выдыхать, так как «Русфонд» рассказал, что часть денег с пожертвований для Фриске фонд всё-таки получил и уже направил средства на лечение четырех онкольных детей.

Напомним, что Дмитрий Шепелев, который является отцом единственного сына певицы – Платона, продал дом, который купил для артистки, и вернул «Русфонду» почти 8 миллионов рублей. Сообщается, что изначально семья Жанны отказалась возвращать остаток денег и только после суда благотворительная организация добилась того, чтобы средства с пожертвований пошли на полезные дела и помогли другим людям.