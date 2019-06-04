Совсем плохо без очков: Алла Пугачёва резко стала терять зрение?

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Примадонна настойчиво просила принести ей «стеклянные глаза», рисуя акварелью.

Годы спустя Алла Пугачёва с сожалением признается, что уделяла совсем мало времени воспитанию своей старшей дочери Кристины Орбакайте. Тем не менее, с появлением в ее жизни младших детей Лизы и Гарри она не стала повторять прошлых ошибок. Сейчас она практически полностью посвящает себя тому, чтобы развлекать и воспитывать двойняшек.

Так, накануне на фан-аккаунте Лизы появилось видео, на котором 70-летняя певица вместе с ней взялась за краски. Она сообщила, что хочет нарисовать дочку и попросила у нее тонкую кисть, а во время работы все просила принести ей очки. Через время она показала, какой рисунок у нее получился.

Отбросив всю лесть, вряд ли можно сказать, что Алла Борисовна обладает неким талантом в рисовании. Тем не менее, подобным она никогда и не хвасталась. Однако, взглянув на получившийся рисунок, можно сделать и другие выводы. Линии вряд ли можно назвать ровными, как и нельзя сказать, что одежда на «Лизе» была нарисована аккуратно. Кажется, видеть без очков Примадонна эстрады действительно стала совсем плохо.

До этого она не жаловалась на проблемы с глазами, хотя, возможно, просто не делала этого публично. Похоже, сейчас Пугачёва резко стала терять зрение. Современная медицина сильно продвинулась в области офтальмологии, поэтому есть большие шансы, что певица избавится от возможного недуга, если обратится к хорошим специалистам.