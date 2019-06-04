Взял не для кражи — для тайной продажи! Бузова «попалась» на плагиате клипа Джей Ло

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Страстные танцы в воде и почти такой же наряд — фантазией в новом видео Ольга явно не блеснула.

Бузова представила новое видео на свою песню. В клипе скандальной ведущей «Дом-2» на композицию «Водица», явно заметны моменты, которые будто бы уже где-то появлялись. Спустя несколько часов после презентации ролика оказалось, что певица позаимствовала идею у Джей Ло. Бузова «попалась» на плагиате клипа, что заметили многие.

Схожесть видеоряда несравненной Дженнифер Лопес на композицию «El Anillo», презентованного в прошлом году в Лас-Вегасе, с танцами и нарядом Бузовой, как говорится, налицо.

Поразительное сходство сразу бросается в глаза: откровенно скопирована режиссёрская подача, цветовая палитра, стиль и идея. Тем более комично выглядят попытки Бузовой подражать обладательнице самых шикарных бёдер в мире.

Несмотря на то, что Джей Ло намного старше ведущей «Дома-2», она смотрится намного эффектнее неудавшейся претендентки на её славу. И тем более, в воде! Неудачное «плюхание» Бузовой не идёт ни в какое сравнение с грациозной пластикой Лопес. Как подмечают комментаторы, торопливые ужимки угловатой Бузовой смотрятся особенно жалко на фоне соблазнительных форм латиноамериканской Королевы. Даже экранный образ Бузова, не особо церемонясь, «позаимствовала» у Ло.

Почему Бузова решила выставить себя в таком невыгодном контрасте с более успешной Дженнифер? По всей видимости, всему виной желание банально заработать на чужой славе, как говорится, взял не для кражи, а для тайной продажи! Однако расчет на лихую молодость, задорные лягушачьи бултыхания и забывчивую аудиторию в итоге обернулся для Бузовой полным провалом и очередным позором.