Ани Лорак «обрубила» в России все связи. В США ждет богатый любовник?

Сегодня, 19:03

Певица «распустила» свою команду и сократила число концертов.

Недавно стало известно, что певица Ани Лорак внесла кардинальные изменения в свои творческие планы. Артистка уволила концертного директора, пиар-менеджера, администратора и других участников своей команды, с которыми работала много лет. По одной из версий, Каролина забраковала методы работы сотрудников со своими гонорарами.

Интересно, что все это время Лорак устраивала работа команды, однако теперь вдруг певица разглядела какие-то недостатки. Вероятнее всего, дело вовсе не в сотрудниках. Похоже, Каролина попросту переезжает на ПМЖ в США, поэтому и «обрубила» в России все связи, то есть, «распустила» свою команду.

Стоит отметить, что после развода с супругом-изменщиком исполнительница довольно часто посещала США, в частности город Нью-Йорк, при этом концертов там у нее не было. Сейчас артистка находится в Америке. «Скоро новая песня! Новая жизнь!», — отметила в последней публикации Лорак. Не исключено, что в Нью-Йорке певица нашла себе нового ухажера.

Вероятно, исполнительницу ждет в Америке богатый жених. Ведь именно этим можно объяснить решение Каролины отказаться от концертов, которые принесли бы ей неплохие деньги. При этом певица знает, что ей необходимо обеспечивать свою дочь.

Не исключено, что на переезде Лорак в США настоял сам любовник. Вполне вероятно, богатый ухажер сделал певице предложение руки и сердца, и Каролина ответила согласием. Возможно, уже скоро артистка раскроет причину своего внезапного решения распрощаться с командой и уехать из страны.