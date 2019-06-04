Болезнь или новая пластика? София Ротару впервые за долгое время показалась публике

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Певица записала видео, в котором предстала здоровой и похорошевшей.

Долгое время преданным поклонникам главной «хуторянки» страны приходилось гадать, куда пропала София Михайловна. Интернет-издания наперебой писали о таинственной, тяжелой, а главное, никем не подтвержденной болезни Ротару. И вот, спустя долгое время в Instagram-аккаунте певицы стали появляться свежие фото.

Артистка показала публике совместное фото с повзрослевшей внучкой, которое было сделано на мероприятии, посвященном совершеннолетию девушки. А позже в Сети появилось видеообращение певицы, адресованное юной участнице украинского проекта «Голос. Дети» Аделине Иордаки. 13-летняя девочка оказалась землячкой Софии Михайловны — они обе родом из Молдовы. Певица произнесла напутственную речь, пожелав Аделине и всем конкурсантам «удачи и хорошего настроения».

На видео Ротару выглядела здоровой, свежей и цветущей. Предполагаемая «страшная» болезнь словно не оставила и следа на внешнем виде исполнительницы. Что, собственно, и наталкивает на мысль - а была ли болезнь?

Длительное отсутствие певицы также можно объяснить нежеланием появляться на публике в период восстановления после пластической операции. Ведь, судя по видеоролику, время для Софии Михайловны пошло вспять. 71-летняя певица легко может дать фору гораздо более молодым представительницам шоу-бизнеса. Вот, только, стоило ли рисковать здоровьем ради омоложения? В случае с Ротару, похоже, что стоило.