Шантажом выкупил имя? Крид мог первым узнать о «беременности» Решетовой

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Ротенберги, похоже, не помогали Булаткину уйти из Black Star со старым псевдонимом.

В сети не прекращают бурно обсуждать доказательства, которые указывают на беременность невесты известного рэпера Тимати Анастасии Решетовой. Разные инсайдеры приводят свои аргументы в пользу этой теории. Говорят, что сейчас модель вынашивает ребенка уже примерно 5 месяцев, а это значит, что, если слухи правдивы, скрывать округлившийся живот скоро для нее станет просто невозможным.

Между тем, первым, кто узнал об «интересном» положении Решетовой, мог стать Егор Крид. Известно, что до его ухода из лейбла Black Star он тесно общался с Тимати, работал с ним над различными проектами и даже вместе ездил на отдых. Похоже, за эти годы певцы заметно сблизились. При этом, вместе с ними нередко отдыхала и виновница слухов Решетова.

По этой причине можно предположить, что узнать о возможной беременности девушки Криду было не так сложно еще на первых порах. Если это так, то он мог просто выкупить у Тимати свое старое имя шантажом. Взамен за свое молчание Егор мог просить бывшего начальника оставить его Кридом, и выбора у того, видимо, не оставалось, чем просто согласиться на сделку.