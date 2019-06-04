«Типичная шарлатанка» — Россияне разоблачили «аферу» Василисы Володиной

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«Разрушила семью…», — пишет один из пользователей.

Астролог Василиса Володина, в отличие от своих коллег по шоу «Давай поженимся!», имеет довольно хорошую репутацию. В комментариях под публикациями гадалки практически нет негативных комментариев, а на официальном сайте Володиной «красуются» только лестные отзывы, которые, видимо, свидетельствуют о том, что Василиса действительно является хорошим специалистом.

Однако отзывы в интернете не соответствуют хвальбе, которая есть в аккаунте и на сайте астролога. Складывается впечатление, что эксперт передачи «Давай поженимся!» просто напросто «избавляется» от всего негатива, который поступает в ее адрес. Дело в том, что все комментарии в сети, касающиеся работы Володиной, негативные.

Россияне разоблачили «аферу» Василисы, назвав ее типичной аферисткой.

Одна из пользователей рассказала, что однажды заказала амулет у Володиной, однако не смогла выкупить его на почте. После этого ей стали поступать угрозы — женщине пророчили финансовые проблемы.

«Не видитесь на аферистку Василису Володину. Это выкачивание денег за полную чушь», «Типичная шарлатанка», «Ей бы сидеть в тюрьме за обман и выкачивание денег», — возмущаются пользователи сети. Оказалось, что многие из комментаторов столкнулись с хамством и грубостью Володиной. «Не обращайтесь к ней никогда», — предупредили фолловеры желающих стать клиентами Володиной.

И таких отзывов очень много. Примечательно, что на официальном сайте астролога нет раздела, где бы люди могли оставлять свои отзывы. Володина сама написала положительные отклики в свой адрес, якобы от лица довольных клиентов. Внимательные пользователи заметили, что на сайте астролога есть раздел «Возврат оплаты», где Василиса объясняет, что не возвращает деньги, если гороскоп кому-то из клиентов не понравился. Из этого следует, что жалоб поступало очень много, поэтому, видимо, Володина заранее предупреждает людей о невозможности возврата финансов клиенту.