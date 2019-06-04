«Подарила» жениха? Рудковская могла «заплатить» Биланом за дружбу с Бузовой

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Продюсер, похоже, придумала, как «отмыть» Дмитрия от слухов о его ориентации.

Вчера в Москве прошла закрытая презентация новой композиции Ольги Бузовой под названием «Водица», которая всего за несколько часов после открытия в iTunes заняла первое место в чарте. Приняв это за большой праздник, певица устроила большую вечеринку с угощениями для других звезд, куда позвала многих своих коллег и знакомых.

Среди них оказалась и музыкальный продюсер Яна Рудковская, что могло удивить других присутствующих. По-видимому, дружба между ней и Ольгой образовалась совсем недавно, ведь до сих пор их фамилии не звучали вместе. Во время мероприятия супруга Плющенко много снимала и, когда Бузова со сцены благодарила своих друзей, написала в Instagram Stories: «Не все так любят людей, как она».

Похоже, продюсер всеми силами пыталась набиться в подружки телезвезды. Однако известно, что последняя подпускает к себе близко далеко не многих.

За дружбу с певицей Рудковская могла заплатить чем-то особенным. Таким подарком могли стать для Ольги Бузовой отношения с Димой Биланом, который является подопечным продюсера.

К слову, и самому певцу был бы выгоден роман с коллегой противоположного пола, ведь ему уже, без сомнений, надоели слухи о его нетрадиционной ориентации. Если Рудковская действительно «подарила» Бузовой жениха в виде Билана, то от могут выиграть все три стороны.