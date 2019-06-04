«Подворовывал» деньги? Бузова намекнула на причины развода с Тарасовым

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Вышедший накануне клип певицы наводит на мысли о том, что певица в конце отношений устроила слежку за мужем.

К каждому клипу Ольги Бузовой публика всегда относится с повышенным вниманием, однако на этот раз количество интересных фактов, в том числе причины развода с ее экс-супругом, оказалось поразительным. По сути, новая песня «Водица» является посланием, адресованным бывшему мужу Ольги Дмитрию Тарасову. За их разводом, в свое время, следила, без преувеличения, вся страна. Видимо, сама Бузова не устает эксплуатировать эту тему, чтобы поддерживать свою популярность на плаву. На этот раз в новом музыкальном видео намекнула на крайне интересные подробности расставания.

Если рассматривать клип, как отчасти автобиографичный, то сцена с частным сыщиком кажется крайне провокационной. Там он передает Бузовой фотографии, на которых видно, как изображающий Тарасова мужчина изменяет ей с другой, а также тратит деньги певицы, пока она ездит по гастролям.

Неужели этим Ольга намекает на то, что Тарасов «подворовывал» у нее деньги? Буквально недавно, давая интервью Ксении Собчак, Бузова говорила о совсем другом отношении. Тарасов после развода отобрал у нее автомобиль и, по сути, выгнал на улицу. Новые же обстоятельства могут указывать на совсем другие отношения. Учитывая то, что Тарасов предпочитает отмалчиваться и никогда не комментирует творчество своей бывшей пассии, узнать точную историю, по всей видимости, невозможно.