Судью на мыло? Почему Масляков не приглашает Галкина в жюри КВН

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Муж Пугачевой был приглашен на конкурс лишь один раз, больше его не звали.

Долгожданным гостем авторской передачи Владимира Позднера стал популярный юморист и ведущий Максим Галкин. Разговаривали собеседники исключительно на темы, касающиеся творческих планов и достижений комика, интеллигентно опуская все вопросы, связанные с личной жизнью ведущего.

В ходе беседы Владимир Владимирович спросил, почему популярный юморист не приходит в КВН в качестве судьи. На что Галкин ответил просто — не зовут. По его словам, он был в жюри лишь раз, однако нарушил негласные правила проекта — поставил слишком низкую оценку (тройку вместо четверки).

«Был слишком строг, может быть. Но я это сделал искренне, мне не понравилось», — поспешил объясниться Максим.

В перерыве к юмористу подошел Масляков и сказал, что у них «так не принято». Юморист добавил, что он тут же исправился и тройки больше не ставил, однако в жюри его после этого случая больше предпочли не звать.

Вот и получается, что создателям КВН справедливый судья не нужен. Ведь он будет адекватно реагировать на несмешные номера, показывая тем самым, что уровень юмора в передаче не дотягивает до отметки «смешно». Гораздо проще отправить горе-судью «на мыло», и приглашать из года в год одних и тех же, исправно играющих по правилам Маслякова личностей. Ведь схема, как говорится, рабочая.