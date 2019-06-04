Жертвы своих родителей: Дети Дарьи Пынзарь стали объектом насмешек в Сети

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Недоброжелатели четы Пынзарь считают, что мальчики значительно отстают в развитии от других звёздных детей, а виновата в этом Дарья и её увлечение своей внешностью.

Казалось бы невинный пост в Instagram экс-участницы телестройки «Дом-2», демонстрирующий домашние будни семейства, привлёк внимание многочисленных хейтеров звезды, регулярно вспоминающих её не самым ласковым словом. Как ни странно, в этот раз мишенью для критики стала не только мать семейства Дарья, но и дети. Причём в выражениях пользователи в этот раз не стеснялись и щедро вылили кучу грязи на головы юных Пынзарей.

Как известно, кто ищет, тот всегда найдёт, даже то, чего на самом деле нет. Действуя по этому принципу, недобро настроенные пользователи Сети пришли к «экспертному» заключению, что один из сыновей бывшей участницы «Дома-2» отстаёт в развитии, а виной всему сама Дарья, которая из-за чрезмерного увлечения собственной внешностью и пластическими операциями пустила интеллектуальное развитие наследников на самотёк.

В качестве примера идеального звёздного родителя и не менее идеального звёздного ребёнка пользователи привели Ксению Бородину, которая регулярно хвастается успехами старшей дочери перед поклонниками. Также, по мнению хейтеров, коих оказалось у звезды «Дома-2» немало, не выдерживают конкуренции наследники четы Пынзарь и в сравнении с отпрыском Ксении Собчак, которого с малого возраста обучают английскому языку.

По всей видимости, устав от бесконечного потока критики в адрес матери, звёздные онлайн-ненавистники решили переключиться на новых жертв, в чём отчасти есть вина и знаменитых родителей, старательно демонстрирующих свою счастливую семейную жизнь и публично соревнующихся между собой с помощью успехов и достижений своих детей.