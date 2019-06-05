Привлекают аппетитные? Джиган потерял интерес к своей жене

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Пользователи уверены, что Джиган вместо жены снял в клипе девушку с пышными формами не случайно.

Сегодня певец Джиган презентовал в Instagram клип на новую песню. Видео вызвало много отрицательных комментариев, пользователи пишут, то оно вызывает отвратительные ощущения. Довольно упитанная девушка идёт с корзинами персиков в руках, потом забирается в тазик с молоком и начинает обсыпать себя персиками, при этом двигается под новый хит Джигана.

«Смотреть противно, но реперам такое по вкусу», «Лучше бы на сварку посмотрел», «Под ваши песни нужно только голыми танцевать?», - пишут пользователи в Instagram певца.

Раньше Джиган снимал в клипах свою супругу, либо девушек с модельной внешностью, как у Оксаны. Может Джигана стали привлекать аппетитные? Появились мнения, что у певца поменялись предпочтения и теперь ему нравятся девушки с крупными формами.

«Ну все, скоро Оксана начнёт ускоренно поправляться», - пишут хейтеры. Возможно, пока супруга занимается воспитанием троих детей, артист заглядывается на других девушек и вовсе потерял интерес к жене.

Оксана делилась с подписчиками в социальной сети, что Джиган часто уезжает, а она любит по нему скучать. Ему, в отличие от Оксаны, может вовсе, не приходится скучать в обществе таких аппетитных дам.

В сети давно ходят слухи, что Джиган очень ревнивый, он не разрешает жене веселиться без него, и общаться с подругами. Самойлова не скрывает, что живёт по правилам, которые ей установил муж. Возможно, Джиган так категоричен, так как судит по себе. Обычно люди не доверяют своим партнёрам, когда за ними есть грешок.