Ошибки молодости? Первый сын Орбакайте стал жертвой карьеры своей матери

Сегодня, 18:00

Никита может страдать от психологических проблем из-за недостатка общения с матерью в детстве.

Пересматривая фотографии в Instagram, складывается впечатление, что Орбакайте к каждому из своих детей относится по-разному.

Такое чувство, что она переносит на детей свое отношения к отцу ребенка. Таким образом, можно подумать, что брак с Пресняковым для нее был не желанным, а ради какой-то выгоды. Скорее всего, именно поэтому у Никиты с матерью и остальными детьми отношения складываются очень тяжело. Однако, второго сына Дени и дочь она очень сильно любит.

Стоит отметить, что на совместных фотографиях с семьей, а их не так много, Никита всегда угрюмый и немного отстранен от остальных. А вот с наступающим Новым Годом, Кристина поздравила своих подписчиков фотографией, на которой изображены она, ее супруг Михаил Земцов и их дочь Клавдия.

Есть предположение, почему так происходит. Скорее всего, Кристина пересмотрела свое отношение в воспитании первого ребенка. И, когда пришло осознание, что в молодости она уделяла больше времени, в первую очередь, своей карьере, а не своему чаду, Обракайте надеялась сохранить отношения со вторым сыном и больше не совершать подобные ошибки. А так как российская звезда добилась стабильности в своем творчестве и в финансовом плане, то времени и возможностей предоставить беззаботную жизнь своему второму и третьему ребенку появилось намного больше.

Воспитание маленького Никиты полностью легло на бабушкины плечи. Алла Пугачева взяла на себя ответственность и передала внуку все свои навыки и умения. А так, же стремление идти к поставленным целям, любым путем. Также, она научила Никиту верить в себя и вселила уверенность в то, что он всего может добиться своими силами.

В таком случае Никиту, чисто по-человечески, можно понять. Скорее всего, понимание того, что он стал жертвой, ради успехов своей матери, не дает ему покоя. Вполне логично предположить, что первенец Кристины, будучи уже совсем взрослым и самодостаточным человеком, в детстве испытал сильнейшую психологическую травму, а сейчас видя, сколько времени его мать уделяет другим детям, приводят его в ярость.

Возможно, поэтому даже сейчас, он предпочитает оставаться в тени и добиваться всего своим трудом, как научила его бабушка.