Дочь оставила в нищете? Мама Дианы Шурыгиной не желает слышать о кровиночке

Сегодня, 18:10

Скандальная известность дочери не помогла маме стать богаче. Сейчас женщина работает продавщицей мороженного и «закладывает за воротник», сообщил телеграм-канал YOBAJUR.

Еще совсем недавно в шоу Малахова обсуждали подробности изнасилования девушки из Ульяновска – Дианы Шурыгиной. А уже сегодня на всех полосах газет разлетелась новость о том, что Диана Шурыгина стала счастливой обладательницей шикарных апартаментов в элитном районе Москвы. Ее соседями стала Настя Ивлеева и Ефим Шифрин. Конечно, откуда такие большие деньги у обычной провинциальной девочки?

Оказывается, успешно поднятый рейтинг на программах об ее изнасиловании – принес ей немаленький доход и большое число подписчиков в Instagram. Но это еще не все.

«Недавно гуляла по Москве, захотела поесть мороженного. Пошла в главный детский мир за ним, подойдя уже поняла, что мороженое продает маман Шурыгиной. Выглядела крайне неряшливо, как будто с бодуна. Максимально грязные волосы, отвратительно вообщем выглядела. На мой вопрос, правда ли она мать Шурыгиной, она очень странно начала себя вести, агрессивничала», - рассказал подписчик телеграм-канала YOBAJUR.

Из описанной ситуации, становится понятно, что дочь оставила в нищете. И теперь Мама Дианы Шурыгиной не желает слышать о кровиночке. Ей стыдно понимать, что хайп и слава, которую принесла ей Диана – дурная и пошлая. А неделю назад стало известно, что и сама мама оказалась в центре скандала. Она рассталась с отцом Дианы и ушла к участнику телепроекта «Дом-2» - Игорю Лепихину.

Были ли отношения между парой на самом деле – сказать сложно. Но, в скором времени выйдет эфир в шоу Малахова о новой любви мамы Дианы. Вполне вероятно, что тем самым Андрей Малахов решил «подправить» сложное материальное положение Натальи Шурыгиной.

Вряд ли молодого и симпатичного мужчину заинтересует женщина с алкогольной зависимостью, скорее всего, Игорь просто выполняет условия контракта с шоу «Прямой эфир» за «хорошую мзду». А вот сама Диана, после того, как стала знаменитой и обеспеченной, похоже забыла о том, что у нее есть родители, которых стоит вытягивать из сложных жизненных ситуаций, а не усугублять их проблему.