Орден за роды. Путин подтвердил слух о двойне Кабаевой

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Президент России опрометчиво вручил орден женщине, которая по слухам помогла Кабаевой в родах. Это выглядит смешно на фоне попыток Алины создать видимость пустоты слухов.

Напомним, недавно в сеть просочилась информация о родах Алины Кабаевой, которые якобы прошли в перинатальном центре им. Кулакова 7 мая. По слухам, гимнастка родила там двойню, ради чего оцепили целый этаж, а вход в клинику начал осуществляться по пропускам.

Таких мер конспирации не придерживалась ни одна из многочисленных звёзд, рожавших в этом центре — он считается самым элитным в стране, из-за чего привилегированные роженицы бывают там очень часто.

Народ не долго раздумывал, кто может быть отцом предполагаемых детей — это Владимир Путин, решили пользователи сети. Кабаевой уже давно приписывают отношения с президентом, а особо внимательные даже разглядели на её пальце обручальное кольцо, якобы от Путина.

Президент сразу же опроверг эти слухи, сказав что в них «нет ни одного слова правды». Однако, через две недели после предполагаемых родов, Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» Лейле Адамян, замдиректору по научной работе центра им. Кулакова. Именно к ней, как сообщают в сети, и мечтают попасть все роженицы элитного центра. Тем самым он подтвердил эту информацию.

Такая расслабленность президента должна была бы смутить Кабаеву, ведь она делает всё, чтобы опровергнуть эти слухи — даже мелькнула в Instagram Дмитрия Губерниева, впервые за долгое время появившись в сети.

Правда, на фотографии гимнастка полностью закрыта цветами, что не даёт возможности сделать вывод о состоянии её здоровья.