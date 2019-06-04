Чудом избежал трагедии! Хрусталев и Ургант цинично высмеяли вождение Дмитрия в нетрезвом виде на «Первом»

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«По его вине могли погибнуть люди, а он веселиться», - прокомментировал хейтер.

Недавно, в СМИ появилась информация о том, что мировой суд Москвы, лишил Дмитрия Хрусталёва водительских прав. Суд признал шоумена виновным по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояния опьянения». Дмитрий не признал себя виновным, соответственно не раскаялся в содеянном. Более того, позже, Хрусталев и Ургант цинично высмеяли вождение Дмитрия в нетрезвом виде на «Первом канале».

Но шутка не удалась, пользователи сети считают, что на момент остановки транспортного средства шоумен действительно был в нетрезвом в виде. Потому, как непонятно в чём была причина отказа от прохождения освидетельствования.

«Гоняют пьяные, а невинные люди погибают. Считают, что имея такое положение, можно со всеми договориться. Уважуха, гаишникам, которые последовали закону», «Если был трезвый, то прошёл бы освидетельствование, зачем было рисковать лишением?», - комментировали пользователи сети.

Если рассуждать логически, то водитель, которому нечего скрывать, не будет отказываться от прохождения экспертизы. Он должен понимать, что подобный отказ только усугубит положение, что в конце – концов может привести к лишению водительских прав. Если, Хрусталёв действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, то мы с уверенностью можем рассуждать о том, что он чудом избежал трагедии! Ведь, каждый год в России фиксируются миллионы ДТП с участием нетрезвых водителей. Зачастую, всё заканчивается летальным исходом. Поэтому, бдительным сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить возможную трагедию.