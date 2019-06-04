«Зина» Омаров рассказал кто его муза, но это не Ксения Бородина

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По мнению подписчиков, Курбан посмеялся над Ксенией и ее хриплым голосом.

Несколько часов назад муж Ксении Бородиной добавил видео в свой Instagram.

На котором Курбан разговаривал с картонным Дудем : «Братан, че ты вот людям вопросы неудобные задаешь? Ведешь себя честно говоря, конечно, я не знаю. Такой ты вообще сложный тип».

Курбану, видимо, не нравится, как ведет себя Дудь и какие он задает всем вопросы. Хотя Юрий журналист и задавать провокационные вопросы — это его работа. Странно, что Омаров так реагирует на Юрия. А не на Ксению Собчак или Анастасию Ивлееву, которые постоянно провоцируют своих собеседников? Возможно, что «Зина» мечтает, чтобы его пригласил Юрий к себе на шоу. Но Дудь приглашает только известных людей, а не мужей известных звезд.

Курбан рассказал своим подписчикам, кто его муза, но это не Ксения Бородина. Может это потому, что у его супруги-телеведущей голос «лающего жука», так прозвали ее голос хейтеры. Курбан на видео приобнял Светлану Лободу и сказал: «Давай погнали». Куда он собрался «гнать» со Светланой, не понятно.

«Курбан, так и скажи, что тебе Лобода нравится и воодушевляет тебя ее голос, у Ксюхи то голосок, как у бомжа после пьянки», — смеются подписчики Курбана.

Видимо, Лобода восхищает и воодушевляет начинающего шоумена. У Светы, нежный и красивый голос, красивая, длинноногая блондинка, всегда эффектно выглядит, исходя из последних событий связанных с «Голос.Дети» еще и честная.

Не женщина, а мечта, но у Омарова есть Бородина, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А восхищаться Лободой и обниматься с ней «без палева» можно только с картонной фигурой певицы. Скорее всего, Ксения скоро попросит мужа удалить это видео, поскольку она ревнивая женщина и не терпит конкуренции, пускай даже картонной.