«Зина» Омаров рассказал кто его муза, но это не Ксения Бородина

По мнению подписчиков, Курбан посмеялся над Ксенией и ее хриплым голосом.
Несколько часов назад муж Ксении Бородиной добавил видео в свой Instagram.
Курбану, видимо, не нравится, как ведет себя Дудь и какие он задает всем вопросы. Хотя Юрий журналист и задавать провокационные вопросы — это его работа. Странно, что Омаров так реагирует на Юрия. А не на Ксению Собчак или Анастасию Ивлееву, которые постоянно провоцируют своих собеседников? Возможно, что «Зина» мечтает, чтобы его пригласил Юрий к себе на шоу. Но Дудь приглашает только известных людей, а не мужей известных звезд.
Курбан рассказал своим подписчикам, кто его муза, но это не Ксения Бородина. Может это потому, что у его супруги-телеведущей голос «лающего жука», так прозвали ее голос хейтеры. Курбан на видео приобнял Светлану Лободу и сказал: «Давай погнали». Куда он собрался «гнать» со Светланой, не понятно.
Видимо, Лобода восхищает и воодушевляет начинающего шоумена. У Светы, нежный и красивый голос, красивая, длинноногая блондинка, всегда эффектно выглядит, исходя из последних событий связанных с «Голос.Дети» еще и честная.
Не женщина, а мечта, но у Омарова есть Бородина, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А восхищаться Лободой и обниматься с ней «без палева» можно только с картонной фигурой певицы. Скорее всего, Ксения скоро попросит мужа удалить это видео, поскольку она ревнивая женщина и не терпит конкуренции, пускай даже картонной.