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Екатерина Тихонова стала кандидатом физико-математических наук при помощи микронаушника и доброго отца, сообщил телеграм-канал «Компромат ГРУПП»

«Защита диссертации Катериной Тихоновой, на которую дочь президента Владимира Путина пришла с микронаушником в ухе совпала с ротацией в Высшей аттестационной комиссии, отвечающей за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России, из которой были «вычищены» наиболее заметные возмутители спокойствия. Председателем ВАК вновь стал ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Это назначение вызвало возмущение сетевого сообщества «Диссернет» — его активисты утверждают, что для господина Филиппова это будет уже третий подряд срок в составе ВАК, тогда как закон допускает только два срока», - написал телеграм-канал.

Вполне вероятно, что тот самый ректор просто помог Кате получить очередную ученную степень, потому как сами очевидцы и видео – говорят о том, что Тихонова «не могла связать и двух слов», постоянно путалась и смотрела в подсказки.

Диссертация на тему «Математические задачи коррекции активности механорецепторов» - стала решающим в получении звания кандидат физико-математических наук по специальности «теоретическая механика». Естественно, что все 18 членов совета проголосовали «за» Катину диссертацию.

А обозреватели дополнили, что стоит поаплодировать стоя и сказать: «Спасибо папе Путину за кандидата наук!». Вот так дочь президента РФ с отличием защитила диссертацию. Кроме того, влиятельный телеграм-канал «Футляр от виолончели» провел собственное расследование и установил, что на защиту не пустили доктора наук Гиви Горгиладзе.

Профессор-нейрофизиолог критиковал Катерину Тихонову (Путину) за отсутствие самостоятельных работ и низкой грамотности в тексте. Видимо, в своем глазу «бревна» замечено не было, а на рынок она может выйти профессором по прикладному развитию искусственного интеллекта – это как раз то, что так давно вносит в свои проекты сам Владимир Путин. Вполне возможно, что именно Катя станет «серым кардиналом» своего отца и сможет возглавить авторитетную ячейку правления в нашем государстве.