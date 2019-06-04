«С глаз долой» или почему Эрнст уволит Шепелева?

Сегодня, 09:00

Константину надоело, что «Первый канал» теряет рейтинги из-за никудышного шоу.

После апрельского выпуска шоу «На самом деле», многие зрители были возмущены. В передаче принимали участие Антон Гусев и Виктория Романец. В шоу Щепелева они показали, как будто они - это элита и живут «дорого богато». У Виктории свой охранник, домработница и называют они хозяев по имени отчеству. Все это выглядело, как постановка. Сначала зрители просто предполагали об этом. Но немного погодя, выяснилось, что охранник он же актёр, стриптизер и он же участвовал в реалити «Дневник хача», и зовут недоохранника Евгений Губарев. А на днях Цымбалюк-Романовская в своей соцсети тоже намекнула, что ей заплатили за участие в ток-шоу.

Домработница — это актриса Валентина Савчук. На YouTube-канале шоу «На самом деле» тут же появились возмущенные комментаторы: «Страшно за страну, такое на первом канале показывают. На главном канале страны», «Первый канал, вы с ума сошли? Голимую постановку показываете. В комментах даже фамилии актеров ваших гуляют. Совсем уже?».

Конечно, после такого разоблачения большинство обманутых зрителей просто не будут смотреть это никудышнее шоу. Зачем смотреть передачу, когда ты понимаешь, что это все постановка, как и большинство передач на телевидении. Рейтинги упали, а какому генеральному директору это понравится. Вполне возможно, что именно поэтому - Эрнст рассмотрит увольнение Шепелева с «Первого канала». В последнее время он слишком часто стал подрывать доверие зрителей. Инсайдеров только обрадует эта новость, как говорится с глаз долой, из сердца вон.