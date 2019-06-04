Недобрая тётя Наташа. Рудову уличили в пропаганде насилия над детьми

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Прилюдным избиением 8-летнего мальчика актриса предложила решить проблему с избалованным учеником одной из школ Вологды.

Сделать доброе дело и осветить серьёзную проблему одной из вологодских школ решила экс-участница телестройки «Дом-2», ныне телеведущая и модель Алёна Водонаева, но лишь развернула в комментариях под записью горячие дебаты сторонников и противников домашнего насилия.

На своей странице в Instagram блогер поведала подписчикам историю 8-летнего внука депутата областного парламента, терроризировавшего педагогов и учеников с молчаливого позволения директора школы. Уверенная в своей правоте актриса Наталья Рудова высказала мнение, что решить проблему с жестоким учеником можно лишь путём прилюдного насилия. Причём не только по отношению к главным виновникам, то есть родителям, дедушке и директору школы, но также и по отношению к самому ребёнку. Высказавшись в присущей ей манере – резко, грубо и нецензурно, актриса заявила, что другого способа исправления «моральных уродов» не видит.

Стоит отметить, что огромное число подписчиков Водонаевой поддержали Рудову в её видении радикального метода решения проблемы, а некоторые даже выразили желание самолично проучить юного тирана. Впрочем, часть пользователей всё же оказалась не согласна с артисткой и расценила её слова как пропаганду насилия и избиения несовершеннолетних. По их мнению, насилие порождает насилие, поэтому подобные действия могут лишь усугубить состояние мальчика, которому нужна сейчас не показательная порка, а квалифицированная психологическая помощь и лечение.

Примечательно, что все обвинения в жестокости и пропаганде насилия, полученные в свой адрес, актриса разумно предпочла оставить без ответа, что, впрочем, уже не поменяет у её уже бывших поклонников мнения о ней.