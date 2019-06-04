Засветила колечко! Константин Меладзе принёс извинения Вере Брежневой

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Пользователи сделали вывод, что благодаря Анне Семенович у Веры Брежневой появился ещё один бриллиант в коллекции.

Несколько дней назад, в сети появилась публикация на которой женатый Константин Меладзе целует в грудь неизвестную блондинку в каком-то ночном заведении. Пользователи предположили, что данное фото может свидетельствовать об измене Константина жене – Вере Брежневой. Данный снимок появился в Instagram группе gavrilovnak1.

«Это лучшая туса», - назвал снимок администратор группы.

По версии пользователей, в объятьях Меладзе была певица Анна Семенович. Анна свободная девушка и вполне может увлечься успешным продюсером. А вот для Константина данная оплошность может дорого обойтись. Возможно, Меладзе пришлось хорошо потратиться, чтобы принести извинения Вере.

«Благодаря этой дамочке у Брежневой в знак извинения появится ещё один большой бриллиант в коллекции. И благополучно они забудут в своём счастье о лёгкой интрижке Константина», - пишут фанаты в вышеуказанной Instagram-группе. Многие уверены, что Вера не впервые сталкивается с изменами супруга и по-философски к ним относится.

Фанаты Веры пишут, что их догадки подтвердились, и она мимолётом засветила колечко в stories. Возможно, пока в сети обсуждают ситуацию, пара помирилась и Вера забыла о проступке супруга.

Пара сыграла свадьбу в 2015 году и на протяжении совместной жизни утверждают, что в их семье царит идиллия. Данную публикацию супруги никак не комментировали.