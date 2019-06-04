Хороша советчица! Водонаева подталкивает российских звезд на развод

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Основываясь на собственном опыте, Алена пытается «поддерживать» подруг в их разрушающих мыслях.

Известная одиозная телеведущая не изменяет себе и продолжает вести скандальный образ жизни, даже в период собственного развода. Второй брак, как и первый не увенчался успехом, да и какому мужчине понравится делить свою любимую со всем миром.

Звезда телешоу «Дом-2» регулярно участвует в различных фотосессиях и показах нижнего белья, а иногда и без белья вовсе.

Считая себя умудренной опытом, Алена недавно высказалась по поводу измены супруга Ани Лорак. Мурат Налчаджиоглу был замечен в объятиях другой женщины, что по мнению Водонаевой, крайне неприемлемо. Но, Алена считает, что хороша в своих советах, поэтому настоятельно порекомендовала подруге бить тревогу и бросать мужа как можно скорее и «громче». Что она и сделала.

Чувствуя себя важной персоной, Алена Водонаева привыкла говорить все, что думает. Так, она обвинила Риту Дакоту в том, что молодая певица безумно любила своего мужа, Влада Соколовского, что даже не замечала как тот ей изменял.

С Ксенией Бородиной Водонаева вообще прекратила дружеские отношения. Мало того, она обвиняла Курбана Омарова в постоянных изменах, так еще и стала открыто говорить, что и сама не прочь была бы с ним поразвлечься, что собственно позже и сделала.

Стоит отметить, что это не единственные случаи, когда Водонаева подталкивает российских звезд на развод. По мнению подписчиков, Алена в своих высказываниях зашла слишком далеко.

Скорее всего, она огорчена тем, что у нее самой не хватает мудрости и сил сохранить семью. Очевидно, Алена видит единственный способ утаить правду о своей личной жизни, громко обсуждая другую.

По ее поведению можно сделать вывод, что Водонаева получает самоудовлетворение и радость от того, что не у нее одной есть проблемы в семье. Отсюда и вытекают все ее советы. Ведь, не только же ей страдать, пусть и другие помучаются. Хотя, на публике, скандальная телезвезда, убеждает всех, что развод - это единственны путь к счастливой жизни.