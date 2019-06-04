Под угрозой увольнения? Василиса Володина «перескакала» Сябитову и Гузееву в хамстве к участникам шоу «Давай поженимся!»

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Астролог перестала отличаться скромностью в коллективе и обвинила жену алкоголика во всех смертных грехах.

Известный астролог ток-шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале» Василиса Володина перестала быть «серой мышкой». Вероятно, после того как Константин Эрнст намекнул, что Гузеева одна не справиться в поднятии рейтингов канала – в борьбу вступила язвительная Сябитова. А уже сейчас к ним присоединилась самая скромная телеведущая за всю историю программы – Василиса.

Вероятно, под угрозой увольнения - она решила ярчить.

Еще несколько месяцев назад, астролог скромно давала советы парам и подбирала правильные гороскопы для создания крепких семейных уз, а уже сейчас Володина на всю страну стала раздавать советы, как женщине правильно вести себя с алкоголиком, и как жить по правилам прогрессирующего общества. Последним скандальным эфиром стал выпуск программы, где бывшая жена алкоголика ищет себе нового мужчину.

Одним из завоевателей сердца женщины стал алкоголик-блогер Олег Монгол (драконорожденный). В интернете он известен своими скандальными видео с нецензурной бранью и нелепыми ситуациями в жизни БОМЖа. В процессе обсуждения личной жизни женщины – Василиса Володина не смогла сдержать себя в руках и буквально «перескакала» Сябитову и Гузееву в хамстве.

«Это вы выбрали общаться с этим сбродом и жить среди него!», - заявила Василиса. «Постойте! Вы сейчас не правы! С чего вы взяли? Я от этого ушла!», - пыталась оправдаться женщина, но ее перебила Лариса. «Вот я вам объясняю еще раз. Вот смотрите, я пока была поганой, грязной. Со мной были поганые и грязные», - начала свой рассказ Гузеева. «А кто поганый? Подождите? Вот вы сейчас о ком?», - в недоумении от хамства участница шоу «Давай поженимся!» растерялась. «Это когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Правильно делал. Хорошо не убил, слава Богу! Знаете, как не убил?Бил мне гантелей по виску и смотрел, расширяется у меня зрачки или сужаются! Царство ему небесное! Сидел на мне и бил меня гантелей по виску. До этого дрались и потом мирились! Вот, когда я поняла, что еще один удар по виску. Он был сильней и смотрит, что у меня со зрачками. Я сказала, Господи выживу, все ушла. Я пошла вылечилась и сказала, что я больше так жить не буду!», - подытожила Лариса Гузеева.

Складывается впечатление, что непрофессионализм ведущих и их некомпетентность генеральный продюсер сделал плюсом для популярности программы. Вместо того, чтобы помогать людям в поиске своего единственного или единственной – ведущие наглым образом унижают своих участников, навязывают свое видение ситуации, не разобравшись в проблеме изначально. Если раньше все знали только о резком словце от Ларисы Гузеевой и издевках Розы Сябитовой, то теперь к их хамству подключилась еще одна ведущая, астролог по призванию - Василиса Володина. Так, что теперь на шоу на скандальную и бесцеремонную ведущую станет больше. С кем поведешься?