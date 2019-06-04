Клеймо брошенки. Только ленивый в день рождения Барановской не напомнил ей о предательстве мужа

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Аршавин в свою очередь мог быть именно, тем человеком, который поздравил Юлю в 00:00

3 июня ведущая Юлия Барановская отмечала свой 39-летний день рождения. В этот день большое количество людей поздравили ведущую, но только ленивый в день рождения Барановской не напомнил ей о предательстве мужа. Сделали это завуалировано, почти каждое второе поздравление содержало в себе определенный смысл.

«Дорогая Юлечка! Умная, добрая, красивая! Умеющая любить и прощать. По-настоящему! Хрупкая, маленькая, сильная и преданная. Столько пережить и остаться такой светлой! Это невероятно. Здоровья тебе. Ты удивительный человек! Здоровья мальчишкам и доченьке. И счастья! Большого всем вам!», - написала Елена Малышева.

«С днём рождения! Счастья, радости, здоровья и любви взаимной! Пусть всё сложится, как тебе хочется», «Юля, Вы героическая женщина! После того, что с Вами произошло, Вы не растерялись. И когда остались на руках с тремя детьми смогли пробить эту черную полосу в своей жизни. Сейчас Вы одна из лучших! Женщина, которая своим трудом и упорством смогла добиться много. Вы пример для подражания. Счастья, Вам дорогая! Творческих успехов и головокружительной любви!», - комментировали подписчики.

Если вырвать слова из контекста, то можно обнаружить умысел, с которым писали все поздравители: «умеющая любить и прощать», «столько пережить и остаться такой светлой», «любви взаимной», «после того, что с Вами произошло, Вы не растерялись». Первая ассоциация, которая приходит на ум при упоминании фамилии Барановской – предана Аршавиным. Кстати, несмотря на этот факт, Барановская остается благодарной футболисту за 9 лет счастливой жизни.

«…А ещё сегодня в 00.00, когда зазвонил телефон, я увидела на своём экране тот номер, который хотела…», - написала именинница. Пользователи сети предположили, что именно Андрей Аршавин порадовал свою бывшую возлюбленную поздравительным смс. К сожалению, несмотря на крутой взлёт в карьере, Барановская навсегда «унаследовала» клеймо брошенки.