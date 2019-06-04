Водонаева постаралась? Виктория Боня обратилась к экстрасенсу, чтобы снять порчу

Сегодня, 03:00

Отчаянная телеведущая уверена, что причиной неудач в личной жизни стала порча от завистницы.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне телеведущая и модель столкнулась с проблемами в личной жизни. Последние отношения Вики были краткосрочными. Девушка не может удержать мужчину дольше полугода. Вика показывает полную готовность к отношениям, ходит на светские мероприятия, блистая глубоким декольте, пытается находиться у всех на виду, «крутит хвостом» в обществе обеспеченных мужчин. Однако, все попытки Виктории не приводят к желаемому результату.

После развода с супругом Алексом Смерфитом Виктория Боня не может похвастаться серьёзными отношениями. По информации в Instagram группе «Gavrilovnak1» Вика отчаялась и стала искать ответы, обращаясь к черной магии. В данной группе говорится, что девушка попросила о помощи известного экстрасенса – победителя 15 выпуска Джулию Ванг.

Возможно, Виктория думает, что причиной неудачных отношений является сглаз либо порча от завистника или завистницы. Иначе как объяснить последние любовные неудачи Вики. Возможно, что именно Водонаева постаралась для Вики. Девушки не могли поделить парня на телепроекте «Дом-2» и даже дрались. Боня обладает яркой внешностью, красивой фигурой и бойким темпераментом. Обычно девушкам с внешностью, как у Вики не приходится долго скучать в одиночестве. Боня не считает, что проблема кроется именно в ней и ищет другие причины её неудач в личной жизни.

После съёмок в передаче «Битва Экстрасенсов» Виктория поверила в существование сверхъестественного. Больше всех ее впечатлила и внушила доверие ясновидящая Джулия Ванг. Экстрасенс поразила Вику своими способностям на испытании программы, после чего девушки удалились в другую комнату и Вика попросила оператора не снимать. Возможно, предсказания Ванг сбылись, раз Виктория обратилась к ней за помощью вновь.