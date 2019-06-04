«Пока меня не стошнило»: Харламов изнуряет себя диетами ради Асмус

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Лишний вес до добра не доведет. Похоже, «Бульдог» наконец-то осознал это.

Гарику Харламову неоднократно советовали сесть на диету. Комик любит пошутить над своим весом и даже не стесняется, что «слегка» превышает норму взрослого здорового человека. СМИ писали, что полнота сильно смущает Асмус, которая стала даже «заглядывать налево», на более привлекательных внешне мужчин. К тому же, даже коллеги юмориста по Comedy Club стали замечать, насколько они с Кристиной Асмус разные люди. Актриса – хрупкая и маленькая женщина, которая на фоне супруга смотрится даже комично.

Похоже, давление со стороны, возможные измены и неприглядная картинка в зеркале сделали свое дело, и Гарик решительно настроен худеть.

В одной из своих Stories в Instagram Гарик анонсировал выступление. Обычный пост, однако подозрения в нем вызывают слова «Пока меня не стошнило». Рвотные позывы часто возникают, если человек долгое время не ел пищу или же ел, но совсем мало. Желудок за это время отвыкает от еды и просто отвергает ее, если в пищеварительные органы попадает хоть грамм какого-либо продукта. Учитывая вышеизложенное, вполне логично предположить, что Харламов действительно начал голодать, чтобы сбросить вес. Он, судя по всему, изнуряет себя диетами ради Кристины Асмус, боясь, что она все-таки сбежит от него.

Кроме того, звезда Comedy мог задуматься о своем здоровье, ведь переедание фаст-фуда, который так любит артист, может быть в его случае смертельно опасным. Гарик вполне мог забояться, что закончит жизнь раньше положенного срока всего лишь из-за неправильного питания. Пару разгрузочных дней никогда не помешает, но и полная голодовка не принесет нужного результата. Если Харламов будет кардинально ограничивать себя в питании, то вес не просто не будет уменьшаться, но и появится риск появления серьезных болезней многих органов.

Помимо прочего, артисту могли попросту надоесть шутки в его сторону и высказывания СМИ о том, что его жена в ближайшем будущем уйдет к молодому красавцу. Единственное, что не учел Харламов - худеть нужно правильно, без крайностей.