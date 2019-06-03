Лысеет и толстеет. Костенко «чахнет» из-за семейной жизни с Тарасовым

Вчера, 23:12

Пока новая жена футболиста «загибается», Бузова даже не думает стареть.

Анастасия Костенко всегда хвасталась своей фигурой, ведь с подросткового возраста стала заниматься модельной деятельностью. Даже после того, как она родила дочку от футболиста Дмитрия Тарасова, она за считанные дни привела себя в форму и не стеснялась надевать обтягивающие наряды на прогулки с новорожденной. Исходя из последних новостей, Костенко, похоже, просто редактировала свои фотографии, а на самом деле может скрывать свою настоящую фигуру.

Телеграм-канал YOBAJUR поделился снимком чужого Instagram-аккаунта, где Анастасия совершенно «забила» на свою фигуру и не захотела стать в привычную для нее позу модели. Без фотошопа девушка выглядит совсем иначе. Выпирающий живот и практически отсутствующая талия – получается, именно так выглядит молодая мама в реальной жизни.

Лысеет и толстеет – Костенко уже жаловалась фанатам, что стала терять волосы, но активно борется с этой проблемой. Видимо, к алопеции добавилась еще одна беда – набор веса, который так не идет модельной внешности. Судя по снимку, Костенко «чахнет» из-за семейной жизни с Тарасовым, ведь до брака и рождения ребенка она неустанно следила за собой.

И пока семейная парочка обсуждает второго ребенка, а Костенко жалуется на свои проблемы, Ольга Бузова продолжает «делать деньги» и, как будто, молодеет на глазах.