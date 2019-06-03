Спасает Comedy от закрытия. Мартиросян лично заменит Харламова

Сегодня, 22:17

Сольное шоу Гарика станет тропинкой к его возвращению на сцену.

Comedy Club, похоже, под угрозой закрытия. Причиной тому - неудачные шутки старых резидентов и многочисленные скандалы, в которые впутываются юмористы. Чего только стоит тирания Гарика Харламова, который загнобил Ларису Гузееву из-за ее пары неосторожных слов, и продолжает вызывающе вести себя, хотя на сцене не может порадовать зрителей своим неординарным юмором. Поклонники все чаще сетуют на ужасные номера Бульдога и считают, что ему пора на пенсию. Не исключено, что руководитель проекта Гарик Мартиросян придерживается такой же позиции.

Успешные резиденты Comedy Club все чаще гастролируют с сольными юмористическими программами, пока старое шоу загибается. А сегодня Мартиросян объявил о возвращении в юмор: комик анонсировал в своем микроблоге участие в «концерте Мартиросяновском 7 и 14 июня в 21.30 в StandUp Store Moscow». Похоже, артист серьезно намерен вернуться на сцену в качестве комика и, может быть, его сольное выступление станет тренировкой и способом вернуть былую форму перед возвращением в любимое шоу. Если это действительно так, руководитель проекта на ТНТ сейчас буквально спасает Comedy от закрытия. В таком случае он заменит оскандалившегося Харламова, которого зрители не желают видеть на сцене.

Гарик Мартиросян искренне переживает за судьбу проекта, с которым за долгие годы руководства сроднился, хотя и редко выступает. Возможно, его уход за кулисы и стал главной ошибкой, и теперь Гарик планирует спасти свое детище от краха, распрощавшись с самым провальным, по мнению публики, резидентом.