Королю не соврешь: Киркоров публично рассекретил беременность Бузовой

Вчера, 23:06

Певец случайно спалил секрет певицы, который она всячески пытается утаить от публики.

Уже неоднократно всплывали слухи относительно того, что поющая ведущая Ольга Бузова находится в интересном положении. Правда, подтверждения этим сведения так и не находили. Произошедшая ранее встреча певицы с Филиппом Киркоровым раскрыла весьма интересные подробности. Сам того не подозревая, поп-король публично рассекретил беременность Бузовой, увидев необычные покраснения у нее на животе. Киркоров тут же предположил: «А чего такой животик красненький? Беременная?».

По всей видимости, такая реакция певца застала Бузову врасплох, и она тут же начала оправдываться, что вся причина в ее усиленных танцевальных тренировках. Королю в данном случае не соврешь, потому отговорки младшей коллеги на Киркорова не оказали никакого влияния, хоть этого он никак не продемонстрировал. По всей видимости, мечта родить дочь сбудется у Бузовой раньше, чем все думали.

Остается открытым вопрос относительно вероятного отца главной холостячки страны. Говорить о том, что в этой роли затесался кто-то вроде Егора Крида, Олега Майами или же Тимура Батрутдинова – уже не актуально. Девушка неоднократно утверждала, что ничего кроме дружбы с этими мужчинами ее не связывает.

Теневой фигурой в данном случае остается Федор Смолов, футболист сборной России, которого Бузова выбрала как «своего» мужчину в шоу Ксении Собчак. Федор тогда оправдался, что уже находится в отношениях, но учитывая то, что и он в этом же шоу ранее сам проявлял к Ольге интерес, не стоит исключать, что пара тайком закрутила роман, который и вылился в интересное положение поющей ведущей.