«Из-под палки» - «Гордая» Черно отказывается худеть ради беременности назло ведущим «Дома-2»

Сегодня, 21:00

Девушка назвала предостережения Бородиной о больном ребенке «пустыми разговорами».

Какое-то время назад участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно сообщила, что вместе с супругом Иосифом Оганесяном решилась завести ребенка. С тех пор ей приходится выслушивать нравоучения пользователей сети и ведущий передачи о том, что из-за лишнего веса она может родить ребенка с сахарным диабетом или другим серьезным недугом.

Видимо, девушке порядком надоело отвечать на подобные заявления, поэтому она решила объяснить свою позицию в Instagram-аккаунте. Она опубликовала пост, где заявила, что в этой жизни ни одна женщина не может полностью застраховать себя от рождения больного ребенка, в каком бы весе она не находилась. Похоже, Черно очень задело то, что о ней судят по принятым в обществе стереотипам.

Но последние фразы из поста, кажется, объясняют, почему на самом деле она отказывается худеть даже несмотря на то, что к этому ее побуждают ради беременности. «Может быть, мне и самой захочется подумать по-другому. Но потом это будет выглядеть из-под палки», - написала Александра. Кажется, бороться за свою правоту ее заставляет гордость. Видимо, именно назло ведущим «Дома-2» она не хочет терять вес - чтобы никто не подумал, что она не имеет собственного мнения и слушается их.