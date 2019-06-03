Не Мытищинской породой – Бородина с дочкой высмеяла «простолюдинку» Бузову

Сегодня, 22:00

«Крутая» Теона в 3,5 года лучше разбирается в «тяжелом люксе», нежели опозоренная Ольга.

Последний выпуск шоу «Осторожно, Собчак» стал настоящим вызовом для всех медийных персон. Однако больше всего досталось Ольге Бузовой: ведущая «Дома-2» сильно обиделась на слова Собчак о том, что мировые бренды стесняются видеть свои эксклюзивные вещи на поп-диве. Бузова в оправдание причислила себя к «простолюдинкам», заявив, что она обычная девушка из Мытищ, которая сделала себя сама и не стесняется носить дешевые вещи несмотря на достаток.

Поклонники начали массово поддерживать Ольгу и присоединились к ее флешмобу «Верните Оле деньги» за купленные товары, а ее главная оппонентка Ксения Бородина хотя и защищала «инстаграмщиц» не удержалась от жесткой иронии, и вместе с дочкой высмеяла «простолюдинку» Бузову.

Разговаривая с Теоной о «гламуре» Бородина с малышкой сразу дали понять, что они не Мытищинской породой и знают толк в моде и хороших вещах. Как оказалось, 3,5-летняя Тея уже причисляет себя к «тяжелому люксу», носит исключительно брендовые вещи и знает толк в гламуре. А вот ее мама в шутку причислила себя к «старой гвардии».

Создается впечатление, что Бородина на зло соведущей по «Дому-2» начала отстаивать представительниц «тяжелого люкса» и даже Теону поддержала в ее стремлении к лакшери-жизни, хотя совсем недавно высмеяла светских львиц, которые унижают молодых «инстагрмщиц» живущих не за счет родственников, а пытаются стать самодостаточными и заработать на жизнь тяжелым трудом. Примечательно, что уже несколько дней Ольга хвастается дешевыми вещами в своем гардеробе, «китайской» обувью и безвкусицей, а Бородина напротив непрерывно демонстрирует люксовую одежду и элегантностью.