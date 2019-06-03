7 лет - пора взрослеть: Самойлова приучает старшую дочь к броскому макияжу и взрослым танцам

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Супруга Джигана, вероятно, добивается, чтобы ее дочку заметили модельные агентства.

Оксана Самойлова вышла замуж за рэпера Джигана в конце 2012 года, однако еще за полтора года до этого у пары появилась старшая дочь Ариела. Также молодые родители воспитывают еще двоих дочерей. Можно сказать, что модельная карьера девушки закончилась еще во время первой беременности. Хотя до сих пор она продолжает зарабатывать на некоторых контрактах, а также на личной Instagram-странице, ради детей она пожертвовала многими возможностями.

Возможно, именно поэтому сейчас Самойлова пытается воплотить в жизни старшей дочери все то, чего не смогла достичь сама. Такой вывод можно сделать, если обратить внимание на аккаунт молодой мамы. Она уделяет старшей дочке много времени и старается всесторонне ее развивать, в том числе водит на художественную гимнастику и танцы.

Накануне она даже показала в Stories танцевальное выступление Ариелы на открытом уроке. По видимому, Оксана мыслит по принципу: 7 лет - пора взрослеть, и поэтому уже сейчас приучает дочь к броскому макияжу и взрослым танцам. На видео девочка не по-детски двигала бедрами и выполняла другие, близкие к вульгарным движения. К слову, из-за яркой косметики на ее лице могло показаться, что танцует не маленькая девочка, а совсем взрослая женщина.

Похоже, супруга Джигана хочет, чтобы за детство ее дочь научилась чуть ли не всем навыкам на свете и после могла начать зарабатывать как можно раньше.